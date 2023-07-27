Путин заявил, что коридор Север — Юг позволит наладить поставки товаров в Африку

Транспортный коридор Север — Юг позволит наладить удобные поставки товаров в Африку и обратно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия — Африка.

«Россия <...> активно занимается переориентацией транспортно-логистических потоков в сторону государств глобального Юга, включая, разумеется, и Африку», — отметил российский лидер.

По его словам, международный транспортный коридор необходим, чтобы обеспечить российским товарам выход в Персидский залив и Индийский океан. Далее они смогут по кратчайшему морскому пути поступать в Африку. Этот путь можно будет использовать и в обратном направлении - для поставок товаров африканских стран на рынок России.

Путин подчеркнул, что Россия понимает, какую значимость несут бесперебойные поставки продовольствия на континент, этому будут уделять особое внимание, в том числе экспорту зерна.

Глава государства подчеркнул, что в 2022 году торговля агропродукцией между Россией и Африки выросла на 10% и составила $6,7 млрд. А за шесть месяцев 2023 года она увеличилась еще на 60%.

В мае эксперт рассказал, какие транспортные коридоры помогут укрепить внешнеторговые связи РФ.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов спрогнозировал, что грузопоток маршрута «Север-Юг» поднимется в три раза к 2030 году.