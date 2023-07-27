Глава «Росатома» заявил о потенциале роста технологий в странах Африки

Глава «Росатома» Алексей Лихачев выступил на сессии «Атомные технологии для развития Африки» форума «Россия — Африка» и рассказал о развитии атомной энергетики на континенте.

«Африка идет к тому, чтобы от пятой части населения Земли стать 1/3. При этом, если смотреть на электрогенерацию в мире, то в прошлом году было выработано на планете примерно 30 триллионов киловатт-часов электроэнергии, а в Африке — меньше одного. Очевидно, что страны Африки будут активно заниматься строительством электрогенерирующих мощностей в ближайшие десятилетия, и дело не только в формальных числах электропотребления. Дело, конечно же, еще и в уровне жизни. Вторая яркая, отличительная черта континента стран, расположенных в Африке, — это огромный потенциал роста технологий, роста уровня жизни, качества жизни людей. И в этом смысле, конечно же, мы уверены, что атомные технологии будут очень активно востребованы Африкой в ближайшие годы», — сказал он.

По словам Лихачева, сейчас в мире наблюдается оживление глобального атомного рынка.

«Если посмотреть на сегодняшний ландшафт электрогенерации в мире, атомная генерация занимает чуть более 10 %, но мы сейчас, если так можно выразиться, переживаем, если не ренессанс, то большое оживление глобального атомного рынка, несмотря на то, что мир живет в системе и экономической, и политической турбулентности, разрушены многие связи, цепочки поставок, отсутствуют не то что доверие, порой даже взаимопонимание между разными группами, мы видим, как лихорадит разного рода рынки», — добавил он.

Лихачев напомнил, что подобная обстановка сказывается и на ценовых параметрах, и на цепочках поставок.

«И в этом смысле, наверное, можно смело сказать, что атомная энергетика остается таким островом относительной стабильности. Во-первых, в связи с таким долговременным характером наших технологий. Ну и, кроме этого объективного качества, я бы добавил еще высокий уровень доверия, который есть сегодня между атомными игроками в мире. Мы вместе пережили не только победы, но и сложные этапы развития атомной энергетики нашей планеты. И, конечно, мы очень дорожим той стабильностью, очень дорожим теми взаимоотношениями, которые в международной атомной семье создали. При этом сама по себе атомная энергетика обладает неоспоримыми преимуществами», — отметил Лихачев.