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Россия обсуждает с Африкой расчеты в рублях за поставку нефти и газа

Шульгинов сообщил, что Россия обсуждает с Африкой расчеты в рублях за поставку нефти и газа

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Павел Быркин/РИА «Новости»

Россия и Африка ведут переговоры о расчетах по поставкам нефти и газа в рублях. Об этом министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил в интервью ТАСС.

По словам Шульгинова, нефтегазовая отрасль может стать драйвером сотрудничества России и Африки. Он также отметил возможность перехода стран на торговлю в национальных валютах.

«Это предмет договоренностей с каждой страной отдельно. В целом мы стараемся создавать расчетно-платежные системы, позволяющие со всеми странами уходить от токсичных валют....Торговля в нацвалютах — наша общая политика», — уточнил Шульгинов.

Итало-российская торговая палата в середине июля выразила желание создать систему, которая позволит российским компаниям покупать итальянские товары, разрешенные для ввоза в страну, которая будет предполагать оплату в рублях. Как ранее сообщала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, проведена первая сделка по поставке зерновых за рубли с Турцией, аналогичный вопрос обсуждается с Египтом. Россия также договорилась о взаиморасчетах в нацвалютах с Ираном.

С момента введений санкций против России многие страны начали активно рассуждать об отказе от доллара США в межгосударственных расчетах и переходе на национальные валюты. В их числе — Бразилия, ОАЭ, Ирак, Индия.

Ранее сообщалось, что Европа продолжила торговать с Россией за рубли.

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