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Африканские страны намерены обсудить с Путиным в Петербурге зерновую сделку

Председатель Ассумани: Африканский союз обсудит с Путиным возобновление зерновой сделки

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Источник Фонд Росконгресс

Президент Союза Коморских островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани заявил, что африканские страны намерены на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге обсудить возможность продления зерновой сделки. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

Как отметил Ассумани, последствия выхода российской стороны из черноморской зерновой инициативы затрагивают весь мир, особенно Африку.

Решение данного вопроса нужно сделать приоритетом, так как проблема зерновых и удобрений касается всех, подчеркнул он.

«Мы поговорим об этом в Санкт-Петербурге, мы обсудим ее (зерновую сделку – ред.) с Путиным, чтобы посмотреть, как мы можем перезапустить это соглашение», — сказал глава Африканского союза, который принимает участие в саммите «Россия-Африка».

Саммит «Россия-Африка» пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что Москва вернется в зерновую сделку при выполнении ряда условий. Как пишут «Известия», среди прочего он указал на необходимость реального вывода из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки, а также снятия всех препятствий для российских банков и финансовых институтов, занимающихся обслуживанием поставок продовольствия и удобрений.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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