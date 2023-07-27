Ослабление рубля привело к увеличению продаж россиянами валюты

Ослабление рубля привело к тому, что россияне стали продавать имеющуюся у них валюту, сообщает газета «Известия».

В 2023 году жители России, указывается в статье, стали избавляться от долларов и евро гораздо чаще, чем в прошлом году. Это подтверждают опрошенные изданием банки. Причем, это касается и наличной валюты, и онлайн-операций.

На ситуацию, главным образом, повлияли внешнеполитические и экономические факторы, а также сложности с правильной оценкой возможных валютных рисков. Поэтому часть населения предпочитает зафиксировать прибыль или же сократить риски, продав имеющиеся у них сбережения в долларах и евро.

Эксперты также считают, что другими причинами, в связи с которыми увеличилась продажа населением валюты, могут быть ограничение на вывод из банков и страны более $10 тыс. и сложности с хранением валюты и ее переводом по системе SWIFT.

По мнению экспертов, действия россиян продолжают оказывать контрциклический эффект на валютный рынок. Физические лица при ослаблению рубля продают валюту, а при его укреплении покупают ее. Таким образом граждане своим поведением способствуют поддержанию курса российского рубля.

Ранее сообщалось, что экономист Владимир Григорьев предрек укрепление рубля к доллару и евро в ближайшее время.

Как сообщили «Известия», эксперты спрогнозировали рост индекса Мосбиржи к началу осени.