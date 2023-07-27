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Новейший российский самолет «Байкал» пройдет через масштабные испытания

Новейший российский легкий самолет «Байкал» в августе ожидают масштабные испытания

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Новейший российский легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» в августе начнет проходить масштабные испытания, со ссылкой на пресс-службу Уральского завода гражданской авиации (УЗГА), сообщает телеканал Russia Today.

В ходе ранее проведенных летных испытаний самолет был проверен на устойчивость и управляемость. Также были подтверждены важнейшие параметры, такие как скорость полета и возможность взлетать с грунтовых полос, добавили в пресс-службе екатеринбургского предприятия.

По результатам же испытаний, которые будут проходить с августа, будет оформлен пакет документов для передачи сертификационным органам. УЗГА рассчитывает получить допуск самолета к коммерческим полетам.

«Байкал», сообщает телеканал, был создан для на замены устаревшего самолета Ан-2. Первый его полет состоялся в январе 2022 года. В пассажирском варианте самолет рассчитан на девять мест, в грузовом — может перевозить 2 т полезной нагрузки. Скорость самолета достигает 300 км/ч, а максимальная дальность полета — 3 тыс. км. Разработчики считают, что «Байкал» станет неприхотливым универсальным самолетом, который будет способен выполнять широкий круг задач.

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