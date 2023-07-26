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В Qiwi заявили, что могут не договориться с Центробанком о снятии ограничений

Qiwi заявила об отсутствии уверенности в возможности договориться с ЦБ снять ограничения

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Екатерина Лызлова/РИА Новости

В группе Qiwi проинформировали, что не уверены в возможности достичь договоренности с Центробанком РФ (ЦБ) об отмене ограничений для работы »Киви банка», которые были введены в связи с претензиями регулятора. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас мы тесно сотрудничаем с ЦБ, дабы устранить выявленные недочеты и частично или полностью отменить введенные ограничения. Тем не менее нет никакой уверенности в том, что у нас это получится», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Банк России может начать более пристально следить за деятельностью Qiwi в прошлом и будущем.

До этого стало известно, что «Киви банк» временно ограничил вывод средств с кошельков клиентов и снятие наличных из-за претензий Центрального банка. В банке пояснили, что меры по ограничению вывода средств и снятию наличных были приняты, «руководствуясь общей логикой предписания».

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку до 8,5%.

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