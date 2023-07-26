ГД одобрила ужесточение контроля за микрофинансовыми организациями

Государственная дума приняла закон об ужесточении контроля за деятельностью кредитных и микрофинансовых организаций (МФО), которая связана с возвратом просроченной задолженности, сообщает РИА Новости. Закон может вступить в силу с 1 марта 2024 года.

Согласно нововведению, Федеральная служба судебных приставов (ФССП) вместе с реестром профессиональных коллекторских организаций будет также вести перечень осуществляющих взыскание банков и МФО. Списки будут размещаться на официальном сайте ФССП.

Кроме этого, представителями кредитора смогут выступать не только профессиональные коллекторы, но и банки, которые входят в одну группу лиц с кредитором.

Также закон разрешает взыскателю взаимодействовать с должником через портал госуслуг с согласия должника, включая общение в чате.

Банки и МФО должны будут вести записи всех случаев взаимодействия с должниками и хранить их три года. Также они должны будут уведомлять ФССП о начале таких действий, приложив копии документов, которые подтверждают наличие оборудования для записи. В случае нескольких нарушений в течение года служба сможет ограничивать отдельные способы контакта с должниками на срок до 30 календарных дней.

Закон вступает в силу через 180 дней после официального опубликования. Отдельные нормы, о ведении и хранении записей, полученных в процессе работы по возврату долгов, вступят в силу через год.

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