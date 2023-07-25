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Unilever объяснил пребывание на российском рынке

Руководство Unilever считает, что остаться на рынке России было «наименее худшим» решением

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Unilever

Руководство Unilever считает, что остаться на рынке России было «наименее худшим» решением, сообщает Reuters.

«Первая опция — это забросить наш бизнес. Мы думаем, что в действительности это может привести к его национализации, учитывая недавние события. Вторая опция — продать наш бизнес, однако реальность такова, что мы не смогли найти подходящее решение, которое бы соответствовало нашим заявленным целям. Ни одна из этих опций не является по-настоящему хорошей», — заявил глава компании Хайн Шумахер.

Он утверждает, что не контактировал с руководством России после того, как доли иностранных владельцев Danone и «Балтика» были переданы Росимуществу.

Ранее представитель Unilever сообщила о продолжении работы заводов и офисов компании в России.

Предприятия Unilever в Омске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Туле продолжают свою работу, а офисы — операционную деятельность в стране, обеспечивая таким образом наличие товаров бренда в точках продаж.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.

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