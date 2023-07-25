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Путин заявил о двукратном росте реальных зарплат

Путин: реальные зарплаты россиян впервые с 2018 года выросли двузначными темпами

Российский президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что реальные заработные платы в РФ впервые с 2018 года выросли двузначными темпами. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

По оценке российского лидера, в апреле 2023 года оклады россиян возросли более чем на 10%, что превзошло ожидания и предварительные прогнозы.

«Это среднее значение, и в разных случаях, по разным секторам, в разных регионах это по-разному смотрится», — указал Путин.

Он также обратил внимание на снижение показателей по безработице среди населения, на данный момент она составляет 3,2%.

«В целом результат хороший», — резюмировал президент.

До этого Путин на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что выбранная властями и бизнесом стратегия в 2022 году сработала и набирает силу.

Ранее Путин сообщил об успехах российского бизнеса.

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