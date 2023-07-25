Путин заявил о сокращении дефицита бюджета

Президент России Владимир Путин заявил о сокращении дефицита федерального бюджета до 2,6 трлн рублей в период с января по июнь 2023 года, сообщает ТАСС.

«Во втором квартале сократился дефицит федерального бюджета: он составил — если это не так, то Антон Германович [Силуанов — «Газета.Ru»] меня поправит, — 510 млрд рублей, а в целом за январь–июнь — 2,6 трлн рублей. Это 1,6% от ожидаемого ВВП за год», — заявил Путин на совещании по экономическим вопросам.

Путин напомнил, что при составлении бюджета его дефицит закладывался на уровень 2% от ВВП к этому моменту. Президент отметил рост ненефтегазовых доходов на 17,8%, а также указал на рост банковского кредитования как один из позитивных индикаторов деловой активности.

Ранее российский президент Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам заявил, что сейчас в стране умеренная инфляция, но есть признаки ее ускорения.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.