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Путин указал на ускорение инфляции

Путин заявил о признаках ускорения инфляции и рисках для социально-экономического развития

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Российский президент Владимир Путин во время совещании по экономическим вопросам заявил, что сейчас в стране умеренная инфляция, но есть признаки ее ускорения. Его речь опубликована на сайте Кремля.

«Один из рисков (социально-экономического развития. — «Газета.Ru») — это рост инфляции. Да, на текущий момент она умеренная, но уже отмечаются признаки ускорения инфляции, в том числе из-за того, что предложение российских производителей отстает от спроса», — сказал Путин.

По его словам, важно сохранить в стране ценовую стабильность экономики, а также обеспечить баланс спроса и предложения.

Как сообщили «Известия», банкоматы в России перестали принимать доллары и евро.

Также «Известия» писали, что эксперты спрогнозировали рост индекса Мосбиржи к началу осени.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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