Путин рассчитывает, что по итогам года рост ВВП РФ «перекроет» прошлогоднее снижение

Темпы роста ВВП РФ в 2023 году ускорялись от месяца к месяцу, по итогам года ожидается, что этот показатель составит более 2%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Он отметил, что рост ВВП в этом году, как ожидается, полностью перекроет прошлогоднее снижение.

Путин подчеркнул, что дефицит федерального бюджета за январь — июнь составил 2,6 трлн рублей, это 1,6% от ожидаемого ВВП за год.

По словам российского лидера, в целом компании работают устойчиво, успешно преодолевают трудности. Президент обратил внимание на необходимость своевременно индексировать зарплаты в бюджетной сфере. Путин поручил сохранить ценовую стабильность в российской экономике.

25 июля Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту российского ВВП в 2023 году до 1,5% (на 0,8 процентного пункта в сравнении с апрельской оценкой).

В апреле МВФ спрогнозировал, что уровень госдолга России в 2023 году увеличится до 24,9% ВВП, но к 2028 году сократится до 21,5% ВВП.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.