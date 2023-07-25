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Российский политолог раскрыл подвох предложения Литвы по экспорту зерна

Политолог Солонников: план Литвы по зерну является «судорожной попыткой» прибалтов загрузить свои порты

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Vadim Ghirda/Reuters

Литва преследует свои интересы, предлагая Украине использовать прибалтийские порты для экспорта зерна, заявил Tsargrad.tv политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

По его мнению, этот план является «судорожной попыткой» руководства прибалтийских стран загрузить собственные порты, после того как Россия и Белоруссия остановили свой транзит через них.

«Простаивают незагруженные мощности, и власти пытаются что-то придумать», — указал эксперт.

Однако предложение Литвы бессмысленно, отметил Солонников. Политолог считает, что перенаправить потоки украинского зерна в Литву возможно только через Польшу, но у нее есть свои портовые мощности и с точки зрения логистики незачем везти зерно еще дальше на северо-восток, чтобы потом переправлять его оттуда в Европу или Африку.

После выхода России из зерновой сделки Литва предложила ЕС использовать балтийские порты в качестве альтернативного маршрута для экспорта украинского зерна.

В ООН призвали Россию вернуться к соглашению. В Кремле заявили, что это невозможно, так как сделка де-факто не исполнялась всеми ее участниками.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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