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МВФ улучшил прогноз роста ВВП РФ в 2023 году

МВФ повысил прогноз по росту ВВП России в 2023 году до 1,5%

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту российского ВВП в 2023 году до 1,5% (на 0,8 процентного пункта в сравнении с апрельской оценкой), следует из доклада организации, размещенного на официальном сайте.

Согласно приведенным в документе значениям, прогноз на следующий год остается без изменений на уровне 1,3%. Уточняется, что в 2022 году ВВП Российской Федерации сократился на 2,1% после роста на 5,6% годом ранее.

Повышение прогноза в МВФ объяснили высокими показателями розничной торговли, строительства и промышленного производства в первой половине текущего года, а также «крупными налогово-бюджетными стимулами», продуцирующими такой существенный рост.

В апреле МВФ спрогнозировал, что уровень государственного долга России в 2023 году увеличится до 24,9% ВВП, но к 2028 году сократится до 21,5% ВВП.

Ранее Forbes назвал российскую экономику более устойчивой, нежели украинская и европейская.

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