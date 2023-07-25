Госдума усилит контроль за табаком

Государственная дума России приняла законопроект об усилении контроля за производством и оборотом табака, сообщает «Интерфакс».

Законопроект предусматривает административную ответственность для тех, кто без соответствующей лицензии производит табачные изделия, табачную и никотиносодержащую продукцию, а также сырье для их производства. Кроме того, административная ответственность грозит на незаконный оборот такой продукции.

В случае нарушения штраф для физических лиц составит от 150 тыс. до 300 тыс. рублей, для юридических — от 300 тыс. до 1 млн рублей с конфискацией имущества.

В качестве альтернативного наказания предполагается дисквалификация производителя на срок от двух до трех лет с конфискацией изготовленных изделий — для физических лиц.

В законопроекте предусмотрены исключения — для лица, выполняющего трудовой договор или оказывающего услуги по гражданско-правовому договору с организацией, имеющей соответствующую лицензию.

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