Финансовый объяснил разницу цифрового рубля и криптовалют

Цифровой рубль не способствует увеличению общей денежной массы в экономике РФ и не скажется на стоимости рубля, утверждает эксперт по финансам и инвестициям, основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов. Об этом сообщают «Известия».

«Его курс останется стабильным и равным другим формам рубля. Внедрение цифрового рубля будет постепенным и добровольным, поскольку реализация закона не предполагает его немедленного использования всеми гражданами», — пояснил Голованов.

По словам собеседника издания, в первую очередь цифровой рубль, вероятно, будут применять в бюджетных проектах и предприятиях, работающих с бюджетными средствами. Как считает Голованов, именно при помощи данного механизма получится обеспечить прозрачность финансовых операций.

Еще основатель финансового клуба заметил, что цифровой рубль имеет различия с криптовалютами. Так, российская финансовая разработка имеет полностью централизованную форму цифровой валюты, эмитируемую Банком России.

Ничего общего с иными криптовалютами у цифрового рубля нет, обратил внимание Голованов.

«При правильном внедрении и общественном признании цифровой рубль может стать неотъемлемой частью российской финансовой экосистемы...» — уверен эксперт.

До этого президент РФ Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля. Закон, за исключением некоторых положений, вступит в силу с 1 августа текущего года.

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