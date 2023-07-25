Стало известно, почему российские банки перестали принимать иностранную валюту

Кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал в интервью RT, по какой причине крупные банки России перестали принимать доллары и евро через банкоматы.

Ранее газета «Известия» писала, что крупные российские банки перестали осуществлять такую процедуру. При этом почти во всех этих банках не захотели отвечать, по какой причине перестали принимать западную валюту.

Беляев считает, что причиной этому стали дедолларизация, антироссийские санкции, бесперспективность работы с валютой внутри страны.

Эксперт считает, что решение российских банков можно оценивать положительно с макроэкономической точки зрения и позиции финансовой организации. Однако, потребители могут столкнуться и с неудобствами.

«Это (меру. — Прим. ред.), на мой взгляд, можно трактовать как ограничение прав потребителей... Вот когда у нас будут выпущены мероприятия законодательного характера или хотя бы рекомендательного со стороны ЦБ, вот тогда на это можно будет обратить внимание», — поделился мнением Беляев.

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