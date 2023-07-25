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ЕС выделил Украине €1,5 млрд

Евросоюз выделил Украине еще €1,5 млрд из €18 млрд на поддержку и восстановление

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Global Look Press

Европейский союз выделил Украине новый транш в размере €1,5 млрд в рамках макрофинансовой помощи на поддержку и восстановление страны после конфликта. Об этом сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter.

«Сегодня мы заплатили еще 1,5 млрд евро, чтобы помочь стране функционировать и ремонтировать инфраструктуру», — написала она в Twitter.

Замглавы ЕК Валдис Домбровскис уточнил, что в общей сложности ЕС предоставил Украине €10,5 млрд в 2023 году.

Домбровскис добавил, что на Украине наблюдается прогресс в том, чтобы подготовить условия для возможности получить макрофинансовую помощь: страна укрепляет верховенство закона, повышает энергоэффективность и стабилизирует инвестиционный климат.

ЕС пообещал Киеву программу макрофинансовой помощи за текущий год в размере €18 млрд.

На прошлой неделе Министерство экономики Украины сообщило, что Швеция выделит на проекты по восстановлению Украины €522,6 млн.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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