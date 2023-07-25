В СФ дали прогноз по бюджету России на будущий год

Бюджет России на 2024 год может быть сбалансированным, сейчас для этого существуют все предпосылки, утверждает председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Об этом сообщает ТАСС.

Во вторник, 25 июля, началась пресс-конференция по итогам весенней сессии.

«Я не вижу никаких серьезных угроз и тем более каких-то драматических событий, есть все основания утверждать, что будет подготовлен сбалансированный бюджет, направленный на развитие, бюджет социальный», — подчеркнула российский сенатор.

Также, по словам спикера верхней палаты парламента, не стоит усиливать налоговую нагрузку на бизнес.

«Полагаю, что ни в коей мере нельзя увеличивать налоговую нагрузку на бизнес, это контрпродуктивно», — подчеркнула Матвиенко.

Как заметила Матвиенко, существуют «резервы пополнения доходной части бюджета России».

До этого глава ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки. По словам главы регулятора, повысить ставку было решено в связи с потребностью запустить ужесточение денежно-кредитной политики.

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку до 8,5%.