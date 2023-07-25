ЕС «опоздал на поезд», игнорируя сотрудничество со странами Латинской Америки

Евросоюз (ЕС) годами игнорировал торговое сотрудничество со странами Латинской Америки, поэтому потерял свое влияние в этом регионе. Из-за этого освободившееся место постепенно занял Китай. Об этом пишет Asharq Al-Awsat.

ЕС фигурально и буквально «открыл Америку». Годами игнорируя Бразилию, Мексику и Перу, он решил постучаться в их двери с условиями для партнерства и «неожиданно» встретил в регионе влиятельный Китай. Так, за последние 20 лет товарооборот между Китаем и странами Латинской Америки и Карибского бассейна увеличился в 26 раз — с $13 млрд до $310 млрд.

По данным издания, Китай сыграл ключевую роль в развитии экономик стран Латинской Америки. Несмотря на то, что США по-прежнему занимают первое место по товарообороту со странами Латинской Америки, Китай смог занять вторую строчу, серьезно оттеснив ЕС. Кроме того, многократно выросли инвестиции КНР в Латинскую Америку. Всего за 20 лет было вложено не менее $160 млрд.

В свою очередь ЕС годами пренебрегал сотрудничеством со странами Латинской Америки. Хотя недавно Европейский союз обещал выделить от 6 до $10 млрд в виде кредитов латиноамериканским странам, эта сумма не сравнится с обещаниями Китая выделить Африке около $150 млрд. Кроме того, европейский регион продолжает вести себя как сверхдержава, не признавая изменений в мире и считая, что все должны следовать за ним. В противовес ЕС выступает Китай, который лишь увеличивает свое влияние, выстраивая правильное стратегическое и эконмическое партнерство.

16 июня ФАН сообщил, что президент Ирана Эбрахим Раиси завершил рабочую поездку по дружественным республике странам Латинской Америки, результатом которой стали десятки различных договоренностей.

Ранее сообщалось, что ЕС хочет «выманить» четыре развивающиеся страны из-под влияния Китая и России.