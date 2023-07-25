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В России захотели увеличить пошлины на вина из недружественных стран

«Ведомости»: Минэкономразвития предложило поднять пошлины на ввоз вин из-за рубежа в 1,5 раза

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Depositphotos

В Минэкономразвития предложили поднять пошлины на импортные вина, которые поставляются из недружественных стран, в полтора раза. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на федерального чиновника, знакомого с текстом документа.

Размер ввозных пошлин предложили увеличить с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 за литр. При этом источник издания отметил, что пошлины решили повысить так, чтобы они ощущались как контрсанкция. В Минфине же заявили, что данное решение разрабатывается для защиты российских производителей, и чтобы для потребителей не произошел резкий рост цен.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что при одобрении инициативы зарубежные вина вырастут в цене минимум на 10%. Кроме того, сильно пострадает сегмент дешевых вин, которые подорожают в два раза. При этом отечественная продукция также подорожает, так как она будет ориентироваться на рыночные цены.

Специалисты добавили, что рост пошлин не спровоцирует увеличение продаж российской продукции, так как число виноградников ограничено. Кроме того, полностью заместить импортные напитки у производителей из России не получится и через 25 лет.

17 июля «Коммерсантъ» писал, что импортеры алкогольной продукции обратились в российское правительство из-за возможного повышения ввозных пошлин на вино с текущих 12,5%.

Ранее сообщалось, что продажи водки и другого крепкого алкоголя в РФ за полгода упали на 15%.

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