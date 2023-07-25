Эксперт заявила о росте цен на аренду квартир в России

Заместитель директора департамента аренды федеральной компании «Этажи» Дарья Хлыстова заявила, что на российском рынке существенно вырос спрос на арендуемое жилье, сообщает URA.RU.

Она отметила, что период пикового спроса на аренду жилья в крупных городах, до пандемии коронавируса длившийся с середины августа до середины октября, с каждым годом все больше смещается на лето. Поэтому спрос начал увеличиваться уже с конца июня.

Эксперт считает, что сокращение объема доступного предложения будет увеличивать средние цены за аренду. Наиболее доступные варианты жилья, сказала Хлыстова, уходят с рынка.

По данным эксперта, часть крупных российских городов уже сейчас испытывает дефицит доступного предложения. В частности, количество сдаваемых на длительной срок квартир в июне уменьшилось в Москве на 14%, в Перми — на 11%, в Санкт-Петербурге — на 10%. На объем предложения влияют возвращающиеся из-за рубежа релоканты, а также продажа ранее сдававшихся квартир и активное развитие внутрироссийского туризма.

Хлыстова выразила мнение, что при сохранении роста спроса в условиях ограниченности предложения, к осени средняя цена на арендуемое жилье возрастет на 8–10%. Найти же по доступной цене квартиру в центральных районах крупных городов будет очень сложно. При этом эксперт считает, что объем предложения начнет традиционно восстанавливаться после октября, когда спрос будет идти на спад.

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