Швейцарский банк Credit Suisse оштрафовали

Федеральная резервная система (ФРС) США и Управление пруденциального регулирования Банка Англии оштрафовали швейцарский банк Credit Suisse (CS) на сумму более $387 млн из-за нарушений в области управления рисками. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что действия управления пруденциального регулирования являются частью скоординированной глобальной резолюции.

В заявлении Банка Англии подчеркивается, что это самый высокий штраф, налагаемый управлением пруденциального регулирования, и единственный случай, когда расследование выявило нарушения четырех основных правил регулятора.

Причиной введения штрафа являются серьезные нарушения, допущенные банком в области управления рисками в период с 1 января 2020 года по 31 марта 2021 года.

До этого стало известно, что документы, которые были собраны в ходе расследования краха банка Credit Suisse комиссией парламента Швейцарии, засекретят на 50 лет из соображений конфиденциальности.

Как сообщили «Известия», эксперты спрогнозировали рост индекса Мосбиржи к началу осени.

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