В России выдачи IT-ипотеки выросли в 2,5 раза, до 100 млрд

Количество выданных IT-ипотек в течение двух кварталов 2023 года почти в 2,5 раза превысило показатели предыдущего периода и достигло 10,7 тыс. кредитов на сумму 93,2 млрд рублей, сообщает ДОМ.РФ. Рыночные участники связывают такой рост с изменениями в программе, которые произошли в феврале 2023 года. В тот момент возраст заемщиков был расширен до 18–50 лет, а порог стоимости приобретаемого жилья был повышен. Вместе с тем, IT-ипотека на данный момент занимает незначительную долю среди всех льготных программ и не оказывает значительного давления на стоимость первичного жилья, пишет газета «Известия».

С начала запуска программы IT-ипотеки в мае 2022 года было выдано 16,3 тыс. кредитов на общую сумму 143,4 млрд рублей, по данным ДОМ.РФ. В первом полугодии 2023 года российские граждане получили 10,8 тыс. кредитов на 93,2 млрд рублей, что почти в 2,5 раза больше, чем во втором полугодии 2022 года, когда было выдано 4,2 тыс. ипотечных кредитов на сумму 38,6 млрд рублей.

В 2022 году IT-ипотека составляла 0,4% от общего количества льготных программ жилищного кредитования и 1% от их общего объема. В январе — мае 2023 года эти показатели увеличились до 1,3% и 2,9% соответственно, по данным ДОМ.РФ.

Основная доля выданных кредитов по этой программе приходится на Сбербанк. С момента запуска в мае 2022 года они оформили 8,2 тыс. кредитов для IT-специалистов на сумму 61,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба банка. Программа продолжает набирать популярность, особенно в столичных городах. Доля IT-ипотеки среди всех выданных жилищных кредитов Сбербанка составляет более 1,1%.

В пресс-службе ВТБ отметили, что в январе — июне 2023 года количество клиентов, получивших IT-ипотеку, выросло вдвое по сравнению с результатами за весь 2022 год. Аналогичный рост отмечается и в банках «Санкт-Петербург», Абсолют Банк и УБРиР. В ПСБ отметили, что объем выданных кредитов по программе в июне увеличился вдвое по сравнению с маем.

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