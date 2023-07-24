Имам-хатыб заявил о необходимости сохранять традиции уважения к разным религиям России

Комментируя ситуацию, связанную с устроенным жителем Красноярка погромом в Соборной мечети Советского района города, муфтий единого духовного управления Красноярского края, имам-хатыб Соборной мечети Красноярска Гаяз Фаткуллин заявил «Газете.Ru», что не сомневается в том, что следственные органы проведут серьезную работу и виновный, в том случае, если он является психически здоровым человеком, будет наказан.

«Если это больной человек, то ему нужно оказать медицинскую помощь», — сказал Гаяз Фаткуллин.

Также Гаяз Фаткуллин высказался о необходимости укреплять российские традиции уважения к разным религиям.

«Пока представители различных конфессий России уважают друг друга, поддерживают, прощают, стремятся помочь — наша страна непобедима, это доказано не раз», — сказал он.

По мнению религиозного деятеля, противники России сегодня особенно активно предпринимают попытки расколоть общество и внести вражду по религиозному признаку.

«Дружба, уважение друг к другу, сплоченность — это залог не просто стабильности или хорошей жизни, это залог выживания нашей страны, нашего общего народа. Враги не спят, пытаются разрушить наш мир. Но пока мы вместе — мы непобедимы», — уверен имам-хатыб.

Он добавил, что нападения на мечети и церкви, акты сжигания Коранов не могут вызывать никаких других чувств, кроме осуждения и непринятия.

«Мы все должны постараться, чтобы таких вещей было как можно меньше, тогда мы сможем передать этот хрупкий мир нашим детям, нашим внукам», — заключил Фаткуллин.

Ранее сообщалось, что в Красноярске задержали мужчину, который ворвался в мечеть и устроил погром.