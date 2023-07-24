«Оренбургнефть» сэкономила на потреблении электроэнергии более 1,3 млрд рублей

Планомерная реализация комплексной программы повышения энергоэффективности и энергосбережения компанией «Оренбургнефть», входящей в нефтедобывающий комплекс «Роснефти», привела к тому, что за последние 5 лет предприятие сократило потребление электроэнергии и сэкономило за счет этого более 1,3 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Роснефти».

В рамках программы энергосбережения нефтяники оптимизировали работу объектов подготовки и транспортировки нефти, модернизировали оборудование в нефтедобыче и в системе поддержания пластового давления, а также провели реинжиниринг наземной инфраструктуры.

Кроме того, повышению энергоэффективности способствовал перевод ряда объектов на энергию солнечных батарей.

По словам замначальника управления метрологии, автоматизации, связи и ИТ «Оренбургнефти» Сергея Петрова, рядом со скважиной на Тананыкском месторождении предприятие успешно реализует проект по переводу объектов телемеханизации нагнетательного фонда скважин на энергию солнечных батарей.

«Часть объектов уже введена в эксплуатацию и применяется на Покровском и Пронькинском месторождениях. Контроллеры 141 нагнетательной скважины работают за счет энергии световых модулей и позволяют специалистам в режиме онлайн получать достоверную информацию об объемах закачки, способствуют точному учету и оперативности принятия решений по регулировке подачи пластовой воды», — рассказал Петров.

Кроме того, в прошлом году предприятие на 62% сократило объем потребления пресной воды для закачки в пласт за счет перевода нагнетательных скважин под закачку подтоварной воды. Для этого на Волостновско-Землянском кластере было построено порядка 10 км высоконапорных водоводов и организована система поддержки пластового давления.

В этом году нефтяники планируют строительство еще более 12 км высоконапорных водоводов на Волостновско-Землянском кластере, Баклановском и Родинском месторождениях, что практически исключит потребление пресной воды на данных объектах.

Ранее сообщалось, что «Оренбургнефть» инвестировала в «зеленые» проекты более 10 млрд рублей за 5 лет.