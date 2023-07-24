Банки обяжут возмещать клиентам деньги, похищенные мошенниками

Президент России Владимир Путин подписал закон, который усовершенствовал механизм противодействия хищению средств с банковских счетов. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Кредитные организации обязали проверять поступления на признаки мошенничества и возвращать клиентам украденные деньги, если операции совершены без их согласия. Кроме того, у банков появилось право замораживать операции на два дня в случае возникших подозрений и отключать дистанционное обслуживание.

Возместить физлицу похищенную сумму банк должен в течение 30 дней после получения заявления клиента о возмещении суммы. Этот срок увеличивается вдвое при трансграничном переводе.

Проверять операции на признаки мошенничества будет не только банк плательщика, но и кредитная организация получателя. Закон вступит в силу через год после подписания.

15 апреля ЦБ рекомендовал банкам проводить оценку рисков нарушения правил использования карт и других электронных средств платежа, принадлежащих лицам, информация об операциях которых уже внесена в базу данных о переводах без согласия клиента.

Эксперты спрогнозировали рост индекса Мосбиржи к началу осени. Как сообщили «Известия», к сентябрю он будет торговаться на уровне 3000–3030 пунктов.

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