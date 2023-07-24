Пшеница взлетела в цене после остановки зерновой сделки

Стоимость сентябрьского фьючерса на пшеницу на Чикагской товарной бирже за неделю, которая прошла с момента завершения действия зерновой сделки, выросла на 12,3%. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

К моменту прекращения действия зерновой сделки 17 июля стоимость пшеницы составляла $6,54 за бушель, а в понедельник, 24 июля, цена поднялась уже до $7,34 за бушель.

На минувшей неделе стоимость пшеницы на бирже постоянно менялась: на торгах фиксировали то подорожание на фоне заявлений сторон по зерновой сделке, то вновь снижаясь. В понедельник, 24 июля, рост составляет 5,45%.

Одновременно увеличивалась и цена фьючерса кукурузы. В понедельник стоимости сентябрьского фьючерса достигла 3,51%, а цена сельхозпродукции выросла на $5,55 за бушель.

Черноморские договоренности по вывозу зерна из портов Украины фактически прекратили свое действие из-за того, что условия России остались не выполненными.

Как сообщили «Известия», эксперты спрогнозировали рост индекса Мосбиржи к началу осени.

Ранее Путин назвал потери сельхозпроизводителей России от зерновой сделки.