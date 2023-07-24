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Власти вводят штрафы за нарушения в производстве пива и сидра

Путин подписал закон, устанавливающий штрафы за нарушения в производстве пива и сидра

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Shutterstock

Российский президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает административные штрафы за нарушение требований к производству и обороту пива и пивных напитков. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

Согласно нововведениям, за нарушения юрлиц будут наказывать штрафом в размере от 100-150 тысяч рублей. Кроме этого возможна конфискация продукции, оборудования, сырья, полуфабрикатов, транспорта и других предметов, которые используются на производстве и для оборота.

В случае грубого нарушения, возможен штраф в размере 150-200 тысяч рублей или приостановка деятельности предприятия на срок до 30 дней. При этом также возможна конфискация. Грубыми нарушениями будут считаться производство и оборот продукции с этиловым спиртом.

Также штраф в размере от 35 тысяч до 50 тысяч рублей вводится за производство пива, пивных напитков, медовухи, сидра и пуаре без включения в реестр производителей или без внесения в него изменений для должностных лиц. Для юрлиц штраф составит 200-300 тысяч рублей или приостановку деятельности на срок до 60 суток. В обоих случаях возможна конфискация.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что от суррогатного алкоголя в стране с 3 июня пострадали 106 человек, включая пятерых детей.

После массового отравления продукцией «Мистер Сидр» власти предложили добавлять в метанол химикат, вызывающий рвоту.

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