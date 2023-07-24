В Минпромторге заявили о выходе предприятия ОПК на новый уровень

Глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) выходят на уровень, когда месячные поставки средств поражения превышают суммарный заказ всего 2022 года. Его слова передает ТАСС.

«Мы сейчас выходим на уровень, при котором поставки только за один месяц превышают суммарный заказ прошлого года», — указал министр.

По его оценке, почти все предприятия ОПК в настоящее время выдерживают беспрецедентные по срокам и объемам планы-графики.

Мантуров также отметил, что с начала 2023 года по ряду видов вооружения, военной специальной техники, уже произведено намного больше, чем за весь минувший год.

В июле Министерство обороны и Министерство промышленности и торговли Российской Федерации в ходе совместного заседания коллегий с участием предприятий оборонно-промышленного комплекса, центральных органов военного управления и органов государственной власти рассмотрели вопросы выполнения государственного оборонного заказа.

Ранее Мантуров заявил, что предприятия ОПК России выполняют гособоронзаказ почти на 100%.