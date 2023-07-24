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Минэнерго России работает над пресечением схем серого вывоза бензина

Минэнерго России может ограничить число экспортеров бензина для борьбы с серым вывозом

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Global Look Press

Министерство энергетики России планирует бороться со схемами серого экспорта бензина при помощи составления списка экспортеров топлива. Об этом сообщили в Минэнерго журналистам, передает ТАСС.

«Составление списка экспортеров — это одна из рассматриваемых мер. Минэнерго и дальше будет работать над пресечением схем серого экспорта», — заявили в министерстве, комментируя статью газеты «Коммерсантъ».

Ранее «Коммерсантъ» писал, что правительство обсуждает ограничение числа экспортеров бензина для борьбы с серыми схемами вывоза топлива. Речь идет об экспорте объемов, которые были изначально отгружены на внутренний рынок и на которые были выплачены субсидии в виде демпфера. Министерство может создать ограниченный перечень НПЗ, которые выпускают товарный бензин, и только им будет разрешен его экспорт.

До этого сообщалось, что российские власти прорабатывают меры стабилизации цен на бензин.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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