Минэнерго России работает над пресечением схем серого вывоза бензина

Министерство энергетики России планирует бороться со схемами серого экспорта бензина при помощи составления списка экспортеров топлива. Об этом сообщили в Минэнерго журналистам, передает ТАСС.

«Составление списка экспортеров — это одна из рассматриваемых мер. Минэнерго и дальше будет работать над пресечением схем серого экспорта», — заявили в министерстве, комментируя статью газеты «Коммерсантъ».

Ранее «Коммерсантъ» писал, что правительство обсуждает ограничение числа экспортеров бензина для борьбы с серыми схемами вывоза топлива. Речь идет об экспорте объемов, которые были изначально отгружены на внутренний рынок и на которые были выплачены субсидии в виде демпфера. Министерство может создать ограниченный перечень НПЗ, которые выпускают товарный бензин, и только им будет разрешен его экспорт.

До этого сообщалось, что российские власти прорабатывают меры стабилизации цен на бензин.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.