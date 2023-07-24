Великобритания ввела санкции против лиц, связанных с деятельностью ЧВК «Вагнер» в Африке

Министерство иностранных дел Великобритании ввело санкции в отношении 13 физических и юридических лиц, связанных, по оценке властей страны, с деятельностью частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Африке. Об этом сообщает Bloomberg.

«Великобритания объявила о введении санкций против физических и юридических лиц, связанных с ЧВК «Вагнер» в трех африканских странах», — сказано в материале.

Согласно данным внешнеполитического ведомства, указанные лица связаны с деятельностью «Вагнера» в Мали, Судане и Центральноафриканской Республике (ЦАР). Среди физлиц, подпавших под санкции, фигурируют Виталий Перфильев и Константин Пикалов. Отмечается, что введение ограничений чревато запретом гражданам, компаниям и банкам Великобритании вести с ними дела.

«Также им заморозят любые активы, хранящиеся в Великобритании, и запретят поездки», — заключается в статье.

До этого Великобритания ввела санкции против физических и юридических лиц, якобы связанных с российской частной военной компаний «Вагнер» в ЦАР и Судане.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ЧВК «Вагнер» не существует.