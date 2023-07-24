Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Великобритания ввела санкции против лиц, связанных с деятельностью ЧВК «Вагнер» в Африке

МИД Британии ввел санкции против связанных с деятельностью ЧВК «Вагнер» в Африке лиц

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Министерство иностранных дел Великобритании ввело санкции в отношении 13 физических и юридических лиц, связанных, по оценке властей страны, с деятельностью частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Африке. Об этом сообщает Bloomberg.

«Великобритания объявила о введении санкций против физических и юридических лиц, связанных с ЧВК «Вагнер» в трех африканских странах», — сказано в материале.

Согласно данным внешнеполитического ведомства, указанные лица связаны с деятельностью «Вагнера» в Мали, Судане и Центральноафриканской Республике (ЦАР). Среди физлиц, подпавших под санкции, фигурируют Виталий Перфильев и Константин Пикалов. Отмечается, что введение ограничений чревато запретом гражданам, компаниям и банкам Великобритании вести с ними дела.

«Также им заморозят любые активы, хранящиеся в Великобритании, и запретят поездки», — заключается в статье.

До этого Великобритания ввела санкции против физических и юридических лиц, якобы связанных с российской частной военной компаний «Вагнер» в ЦАР и Судане.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ЧВК «Вагнер» не существует.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях