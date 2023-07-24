В России спрогнозировали курс доллара на ближайшие месяцы

Сейчас курс доллара стабилизировался в районе 90 рублей, заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его мнению, в ближайшие месяцы не стоит ждать как сильного снижения, так и существенного укрепления курса рубля. Об этом пишет «Прайм».

«Рубль стабилизировался....примерно 90 рублей за доллар», — ответил Аксаков на вопрос, чего ждать от курса доллара в ближайшие месяцы.

Аксаков сказал, что ЦБ «держит руку на пульсе», в частности сразу на 1 процентный пункт — до 8,5% годовых — поднял ключевую ставку. По мнению депутата, действия ЦБ «охлаждают пыл тех, кто, в том числе в спекулятивных целях».

Кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что повышение ключевой ставки будет способствовать укреплению рубля. В перспективе ближайших месяцев Зельцер ожидает коррекцию доллара в область 85–83,5 рублей, другие инвалюты пойдут за «американцем» следом вниз.

Курс рубля начал заметно ослабляться примерно с середины июня: с 13 июня по 6 июля нацвалюта к «американцу» максимально подешевела почти на 12%, — до 93,85 рубля. Последние две недели доллар торгуется в диапазоне 90-91,5 рубля.

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