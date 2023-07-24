«Тинькофф Банк» прокомментировал сроки восстановления международных переводов

Некоторые международные переводы через «Тинькофф Банк» можно будет совершать даже после недавних санкций США, но речи о полном восстановлении таких транзакций сейчас нет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на службу поддержки банка.

«На текущий момент некоторые международные переводы возможны. О том, когда полностью будут восстановлены все международные переводы, к сожалению, точно сказать не можем. Это зависит не от нас», — сказал оператор поддержки.

До этого «Тинькофф банк» проинформировал своих клиентов о задержке отправок переводов в долларах после введения санкций США и Канады. Кроме того, банк предупредил, что его карты перестанут работать за рубежом, и посоветовал своим клиентам, которые находятся не в России, снять наличные. Также в банке анонсировали прекращение выпуск карт платежной системы Union Pay в ближайшее время.

20 июля США и Канада ввели санкции против кредитной организации. В ответ «Тинькофф» заявил о своей готовности «к любым событиям». В кредитной организации уточнили, что все ее сервисы, продукты и приложения продолжат работу в штатном режиме. В феврале этого года кредитная организация попала под санкции Евросоюза, в мае — под санкции Великобритании.

Ранее сообщалось, кто еще из банков попал под санкции США.