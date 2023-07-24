Площадь квартир в новостройках Москвы резко сократилась

Средняя площадь квартир в массовом сегменте столичных новостроек за последние пять лет упала на 20%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные агентства «НДВ Супермаркет Недвижимости».

«Это позволяет минимизировать бюджет при сохранении качественных параметров (строящегося. — «Газета.Ru») жилья. За последний год средняя стоимость лотов осталась практически на прежнем уровне», — пояснила тенденцию руководитель отдела аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева.

Она уточнила, что за год средняя цена «двушки» евроформата в новостройках осталась неизменной — на уровне 11,8 млн рублей. В то же время средняя стоимость «трешки» евроформата выросла всего на 0,6%, до 17 млн рублей. Немного потеряли в цене студии, их средняя стоимость уменьшилась на 5,6% до 7,7 млн рулей.

В то же время средняя площадь продаваемых квартир снизилась на 1,5% и составила 46,8 кв. м, уточнили аналитики.

Сейчас, по данным компании, на рынке новостроек в границах старой Москвы продается 24,1 тыс. квартир площадью 1,1 кв. м. Это на 24,9% больше по числу лотов и на 23% больше по их общей площади, чем в прошлом году.

По данным агентства недвижимости DOLGOV PRO, в начале июля 2023 года самая дешевая квартира в столичной новостройке стоит 5,4 млн рублей. Она расположена в районе Люблино, ее площадь 23 кв. м.

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