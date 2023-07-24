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Сбер назвал количество пользователей сервиса «Свое дело»

Более 1,5 млн самозанятых используют сервис «Свое дело» от Сбера

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Depositphotos

Количество пользователей сервиса Сбера для самозанятых «Свое дело» превысило 1,5 млн человек, сообщает пресс-служба банка.

По данным регистраций в сервисе, чаще всего самозанятые работают в строительстве и ремонте (22,9%), ИТ (13,6%), автоперевозках и автосервисе (13%), индустрии красоты (12,2%), маркетинге, рекламе и исследованиях (8,8%).

Больше всего зарегистрированных самозанятых живут в Москве (20,4%), Санкт-Петербурге (7,3%), Московской области (6,6%), Краснодарском крае (4,8%) и Свердловской области (3,2%). Средний возраст самозанятого — 34 года, мужчин и женщин примерно поровну.

«Наш сервис не только упрощает оплату налогов на профессиональный доход, но и предоставляет удобные решения для ведения своего дела. 89% потребителей услуг самозанятых — физические лица. Треть из них работают с постоянными клиентами, а большинство новых клиентов приходят по рекомендации друзей и знакомых. Самый популярный способ оплаты услуг — перевод на карту», — рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

После регистрации самозанятости в СберБанк Онлайн клиент может формировать чеки вручную или автоматически (при поступлении переводов от физических лиц), отправлять их клиентам, просматривать статистику дохода. Кроме того, можно оплачивать налог с учетом налогового бонуса и формировать справки о постановке на учет и доходах.

С июня 2023 года все самозанятые России могут зарегистрировать свой бренд (название, слоган, логотип). Это позволит им продавать свою продукцию на маркетплейсах и торговать собственной франшизой.

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