Россиян предупредили об очередном способе мошенничества

В России стали активнее распространяться экономические «онлайн-игры», действующие по принципу финансовых пирамид, предупредили в Центробанке РФ. Об этом сообщает газета «Известия».

Установлено, что более 22% пирамид завлекают россиян, обещая быстрый и легкий заработок внутри игры в формате «заплати и выиграй».

Тем не менее в регуляторе предупредили, что никакого соревновательного элемента в таких играх нет.

Согласно данным Банка России, сейчас в стране активно «плодятся» финансовые пирамиды из-за сложной экономической ситуации. В связи с чем соотечественники, рассчитывающие подзаработать, доверяют «онлайн-играм», на деле являющимся финансовыми пирамидами.

ЦБ подчеркнул, что была усовершенствована система мониторинга для выявления финансовых пирамид в сети. Подобные мошеннические схемы удается распознать специалистам в среднем через 3-5 дней после начала их продвижения в социальных сетях.

До этого Центробанк России пообещал не заставлять россиян пользоваться цифровым рублем.

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку до 8,5%.