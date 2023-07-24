Минстрой не планирует вводить новые меры поддержки из-за повышения ключевой ставки ЦБ

Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин заявил журналистам, что Минстрой не планирует разрабатывать и внедрять новые меры поддержки отрасли в связи с повышением ключевой ставки Центрального банка, передает ТАСС.

«Текущая ситуация связана с теми проектами, которые уже вышли в реализацию, здесь особых изменений мы не видим. Мы находились в режиме, когда ставка была выше в 2022 году. Поэтому мы пока работаем в части ипотечных программ, видим реализацию до 1 июля 2024 года», — сказал он.

Файзуллин также отметил, что специалистами Минстроя отрабатываются разные сценарии развития ситуации в строительной отрасли.

21 июля глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что совет директоров Центробанка рассматривал варианты увеличения ключевой ставки на 75 и 100 базисных пунктов, но были и более радикальные предложения.

21 июля Центральный банк России впервые с сентября 2022 года повысил ключевую ставку на 100 базисных пункта, до 8,5% годовых.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.