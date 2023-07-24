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Путин заявил об увеличении товарооборота с Африкой

Путин: товарооборот России со странами Африки в 2022 году достиг почти $18 млрд

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Газета.Ru

Президент РФ Владимир Путин заявил о росте товарооборота между Россией и странами Африки, который был достигнут в 2022 году. Об этом он написал в статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», опубликованной на сайте Кремля.

По словам российского лидера, товарооборот РФ с африканскими государствами в прошлом году увеличился и достиг почти $18 млрд.

«Однако все мы хорошо понимаем, что потенциал нашего торгово-экономического партнерства гораздо выше», — указал он.

Политик отметил, что российские компании заинтересованы активнее работать в Африке в сфере высоких технологий и геологоразведке, в топливно-энергетическом комплексе, включая атомную энергетику, в химической промышленности, в добыче полезных ископаемых и транспортном машиностроении, в сельском хозяйстве и рыболовстве.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата «Форума партнерства Россия — Африка» Олег Озеров заявил, что Российская Федерация в противовес Западу не собирается способствовать «утечке мозгов» из Африки, как это делает Запад.

Ранее Путин рассказал, где «рынок будущего».

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