Правительство РФ хочет ограничить число экспортеров топлива

Как пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на нескольких источников, Минэнерго ведет обсуждение с правительством проекта документа, который предполагает ограничение экспорта бензина. В рамках этого проекта планируется создание закрытого списка нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), которым будет разрешено поставлять топливо на экспорт.

Целью этой меры является борьба с серым экспортом бензина, который, по мнению регуляторов и участников рынка, является одной из причин повышения оптовых цен в последние месяцы.

Два источника сообщили, что Минэнерго уже направило предложения вице-премьеру по топливно-энергетическому комплексу Александру Новаку. На совещании с нефтекомпаниями 30 июня Новак поручил ФАС и Минэнерго разработать меры по предотвращению серого экспорта.

Проблема обострилась в прошлом году. Из-за санкций и падения оптовых цен на топливо, российским экспортерам, включая не связанных со нефтекомпаниями трейдеров, стало выгодно закупать топливо на внутреннем рынке и экспортировать его. В этом случае экспортер получал топливо по цене, сниженной на величину демпфера. Даже с учетом уплаты акциза и НДС, что не требуется при нормальном экспорте, такие сделки оставались выгодными.

Правительство предприняло попытки пресечь серый экспорт, но полностью этого сделать не удалось. В 2023 году была введена заградительная пошлина в размере 20 тыс. рублей за тонну на экспорт бензина и дизтоплива, за которые уже был уплачен демпфер. Однако эта пошлина не распространилась на НПЗ, поэтому некоторые экспортеры продолжают использовать схемы серого экспорта.

По мнению собеседников издания «Ъ», основной упор должен быть сделан на средние и мини-НПЗ, которые не производят товарный продукт. Они считают, что ограничения должны быть наложены именно на эти предприятия.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.