Бренды с названием «зеленый» предложили не приравнивать к органике

В 2023 году Государственная дума РФ внесла изменения в закон об органической продукции, запрещая использование химических веществ при ее производстве. В июле закон прошел три чтения и был принят. Теперь товары, отвечающие этим требованиям, могут быть помечены маркировкой «зеленые», «эко» или «био», пишет газета «Известия».

Для того чтобы использовать такую маркировку, производители должны подтвердить экологическую чистоту своей продукции. Однако было сделано исключение для товаров, которые уже имеют зеленый цвет маркировки.

Такой подход был выбран, чтобы избежать путаницы у потребителей в терминах, указанных на продукции, поскольку ранее они могли иметь различные значения.

Однако в России зарегистрировано более 100 товарных знаков, включающих слово «зеленый» в названии бренда, что указано в письме X5 Group комитету Государственной думы по аграрным вопросам. Например, только в сетях «Пятерочка» и «Перекресток» представлено более 2 тысяч продуктов с торговыми марками, содержащими слово «зеленый». Однако подтвердить органическое происхождение этих товаров, особенно если речь идет о напитках, таких как вино или спиртные напитки, становится невозможно.

В связи с этим, представители розничной торговли высказали мнение, что бизнесу следует иметь возможность индивидуализировать свою продукцию, регистрируя товарные знаки. Они полагают, что регулирование органической продукции не должно ограничивать гражданские права. Поэтому X5 предлагает сделать исключение для «зеленых брендов».

Предложение ограничить использование термина и приравнять его к понятию «органический» приведет к невозможности использования множества уже зарегистрированных товарных марок и знаков, отметили в АКОРТ.

Ранее Роспатент зарегистрировал товарный знак «Грустно и точка» для похоронного бюро Ritual.ru.