Япония ввела ограничения на экспорт оборудования для производства чипов

Власти Японии ужесточили меры по контролю за экспортом высокотехнологичного оборудования и деталей, связанных с производством полупроводников и микросхем. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Уточняется, что ограничения вступают в силу с 23 июля. Под них попали 23 наименования продукции, включая оборудование для экспонирования, ультрафиолетовой литографии и другие. Теперь для их экспорта в ряд стран, включая Китай, необходимо получить специальное разрешение от Министерства экономики, торговли и промышленности Японии. Ограничения при этом не касаются дружественных стран и регионов, в числе которых США, Республика Корея и Тайвань.

По информации агентства, ограничения на экспорт затронут около 10 японских компаний. При этом Министерство экономики страны полагает, что воздействие на бизнес будет ограниченным, так как речь идет не о полном эмбарго, а лишь об ограниченном списке передовой продукции, связанной с полупроводниками.

В июне агентство Nikkei сообщало, что полупроводники японских производителей продолжают поступать в Россию в обход санкций, введенных вскоре после начала военной операции на Украине. Уточнялось, что РФ получила не менее двух млн единиц чипов из Японии на общую сумму около $11 млн. При этом на Китай, включая Гонконг, пришлось более 70% поставок, за ним следуют Южная Корея и Турция.

В марте агентство Bloomberg передавало, что администрация президента США Джо Байдена разрабатывает план ужесточения правил экспорта оборудования для производства полупроводников в Китай.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.