В Венгрии заявили, что Россию нельзя отделить от остального мира

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, что Европу можно отделить от российской энергии, но Россию нельзя отделить от остальной части мира, так как российское энергетическое сырье найдет другого покупателя. Его выступление транслировал канал M1.

«Конечно, Европу можно отделить от российской энергии, но это на самом деле иллюзия и не возымеет эффекта, потому что Россию нельзя отделить от остальной части мира», — заявил он.

По его словам, российское сырье может купить кто-то другой, а европейские страны страдают от инфляции и теряют конкурентоспособности.

Ранее Орбан сообщил, что Венгрия не может встать на позицию и принять точку зрения Украины, так как не желает вступать в вооруженный конфликт против России. Как считает венгерский премьер, мир на Украине может наступить по желанию США уже «к завтрашнему утру». При чем над вопросом, почему Вашингтон не хочет этого, по словам Орбана, в данный момент «думает весь мир».

Ранее Орбан предупредил об угрозе конфликта между Китаем и США.