На Украине сообщили о падении экспорта зерна после прекращения зерновой сделки

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский в интервью агентству Bloomberg заявил, что объемы экспорта зерна из страны уменьшились на 30% после прекращения действия черноморской зерновой инициативы, передает ТАСС.

«Мы имеем намного меньший объем экспорта [зерна], я думаю, как минимум на 30% меньше, чем раньше», — сказал Сольский.

Многие компании на Украине, по его словам, начали отправлять аграрную продукцию грузовиками или по железной дороге, в том числе используя инфраструктуру румынского порта Констанца и портов на реке Дунай.

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским детали по продлению действия зерновой сделки.

17 июля пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявлял, что Киев надеется продолжить поставки зерна по Черному морю без участия РФ при поддержке Турции и ООН.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.