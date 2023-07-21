Центробанк РФ понизил официальные курсы доллара и евро на 22-24 июля

Центробанк РФ установил официальные курсы валют на 22-24 июля. Курс доллара понижен на 47 копеек до 90,3846 рубля, следуетиз данных регулятора.

Официальный курс евро снижен на 1 рубль 18 копеек, до 100,6562 рубля, а юаня — на 7 копеек, до 12,5784 рубля.

По данным Мосбиржи на 17:40 мск, «американец» торгуется на уровне 90,82 рубля, «европеец» — 100,9 рубля. Китайская валюта находится на отметке 12,607 рубля.

Курс рубля в пятницу не отреагировал на резкое повышение ЦБ ключевой ставки сразу на 1 процентный пункт до 8,5% годовых, сообщал «Интерфакс».

В перспективе повышение ставки должно поддержать курс рубля, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», кандидат экономических наук Михаил Зельцер. На горизонте ближайших месяцев курс доллара перейдет в область 85–83,5 рубля, другие инвалюты пойдут за «американцем» вниз, сказал он «Газете.Ru».

Регулятор объяснил рост ключевой ставки прежде всего текущими темпами роста цен. ЦБ уточнил, что в пересчете на год они превысили целевые 4%. Банк России не исключил, что на следующих заседаниях ставка может быть еще поднята.

Ранее сообщалось, как ключевая ставка влияет на жизнь россиян.