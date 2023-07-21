Россия и Турция обсуждают варианты действий после прекращения зерновой сделки

Россия и Турция обмениваются мнениями о том, что делать в ситуации прекращения «зерновой сделки», заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Об этом пишет ТАСС.

«С Турцией у нас очень тесные взаимодействия, традиционные взаимодействия. Мы с ними тоже сейчас контактируем и обмениваемся по поводу того, что делать в нынешней ситуации», — рассказал замглавы министерства в ответ на вопрос о возможности подписания новой зерновой сделки.

Зерновая сделка была прекращена 17 июля. Россия отказалась продлить соглашение, пока другие участники сделки не выполнят российскую часть сделки. Президент РФ Владимир Путин оценил потери отечественных аграриев в рамках зерновой сделки в $1,2 млрд. Пока Путин не планирует контактов с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на следующий день заявил об отказе страны открыть свой рынок для украинского зерна после прекращения действия зерновой сделки.

Ранее Лукашенко призвал чиновников Белоруссии учитывать отказ поляков Украине по пропуску ее зерна.