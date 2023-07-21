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Власти Киева назвали сумму, выделенную на украинскую армию с начала СВО

Мэр Кличко заявил, что Киев выделил на армию с февраля 2022 года свыше $32 млн

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Christian Liewig/ABACAPRESS.COM/Reuters

Киевский мэр Виталий Кличко заявил, что власти города выделили на армейские расходы с февраля 2022 года свыше 1,2 млрд гривен ($32 млн). Он написал об этом в своем Telegram-канале.

«На сегодня столица выделила уже более 1,2 млрд на финансирование сил безопасности и обороны», — сообщил градоначальник.

Кличко пообещал направлять еще больше денег из городского бюджета на помощь ВСУ. Он также анонсировал поставку беспилотных летательных аппаратов и прочей оборонной помощи украинской армии.

«Город окажет максимальную поддержку производителям дронов. Помещение, льготы, полное содействие», — пояснил мэр.

По его мнению, претензии правящей на Украине партии «Слуга народа» к закупкам киевского бюджета являются попыткой «залатать дыры» государственной казны за счет бюджетов населенных пунктов.

До этого Кличко пожаловался на власти Украины. Он упрекнул руководство республики в стремлении к чрезмерной централизации власти.

Ранее политолог назвал причину, почему ВСУ решились на третью волну контрнаступления.

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