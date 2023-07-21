В Чехии анонсировали срок отказа от российской нефти

Чехия планирует закупать российскую нефть до тех пор, пока не найдет ей замену. Об этом пишет газета Pravo со ссылкой на технического директора госкомпании Mero — оператора нефтепроводов — Зденека Дундру.

«Чехия сможет получать российскую нефть до того времени, пока не найдет ей замену», — сказал он.

По словам Дундры, исключение для Чехии из санкций ЕС на импорт нефти из РФ действительно до увеличения мощности нефтепровода TAL. Завершить процесс реконструкции объекта намечено в начале 2025 года.

Пресс-секретарь правительства республики Вацлав Смолка также подтвердил журналистам планы о завершении поставок российской нефти.

В конце весны стало известно, что Mero заключила договор с акционерами консорциума нефтепровода TAL об увеличении его мощностей, что позволит Чехии получать 7-8 млн тонн нефти ежегодно. По предварительным данным, на расширение пропускной способности трубопровода понадобится 1,6 млрд крон ($74 млн).

21 июля нефти предрекли рост до $90 за баррель.

Ранее Россия стала главным поставщиком нефти в Китай.