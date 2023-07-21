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В Чехии анонсировали срок отказа от российской нефти

Госкомпания Mero: Чехия планирует импортировать нефть из РФ до 2025 года

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Christophe Gateau/Global Look Press

Чехия планирует закупать российскую нефть до тех пор, пока не найдет ей замену. Об этом пишет газета Pravo со ссылкой на технического директора госкомпании Mero — оператора нефтепроводов — Зденека Дундру.

«Чехия сможет получать российскую нефть до того времени, пока не найдет ей замену», — сказал он.

По словам Дундры, исключение для Чехии из санкций ЕС на импорт нефти из РФ действительно до увеличения мощности нефтепровода TAL. Завершить процесс реконструкции объекта намечено в начале 2025 года.

Пресс-секретарь правительства республики Вацлав Смолка также подтвердил журналистам планы о завершении поставок российской нефти.

В конце весны стало известно, что Mero заключила договор с акционерами консорциума нефтепровода TAL об увеличении его мощностей, что позволит Чехии получать 7-8 млн тонн нефти ежегодно. По предварительным данным, на расширение пропускной способности трубопровода понадобится 1,6 млрд крон ($74 млн).

21 июля нефти предрекли рост до $90 за баррель.

Ранее Россия стала главным поставщиком нефти в Китай.

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