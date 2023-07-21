Глава ЦБ РФ заявила о двойном давлении на российский экспорт

Российский экспорт находится по двойным давлением — санкции и конъюнктура, заявила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Ее слова приводит РИА Новости.

«Перейду к внешним условиям — темпы роста мировой экономики замедляются, это отражается в ценах на товары российского экспорта: газ, уголь, удобрения дешевеют на глобальном рынке. Российский экспорт таким образом находится под двойным давлением: и санкций, и экономического цикла», — объяснила глава ЦБ.

Вместе с ростом импорта это обусловило динамику курса рубля в этом году, уточнила она.

В пятницу ЦБ поднял ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт — до 8,5% годовых. Регулятор повысил ставку впервые с 19 сентября 2022 года, объяснив это текущими темпами роста цен. Они, по оценке ЦБ, в пересчете на год оказались выше целевых 4%. Кроме того, выросли ожидания населения по росту цен в дальнейшем. Также внутренний спрос превышает возможности расширения производства из-за ограниченности трудовых ресурсов, уточнил регулятор.

Ранее сообщалось, как ключевая ставка влияет на жизнь россиян.